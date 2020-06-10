В Украине смягчают карантин с 10 июня: что будет разрешено и в каких областях

Со среды, 10 июня, в Украине начинается новый этап смягчения ограничений в связи с пандемией коронавируса. Однако, это произойдет только в тех областях, где позволяет эпидемиологическая ситуация.

“источник” собрал информацию об ослаблениях карантинных ограничений и ситуации с заболеванием коронавирусной инфекцией.

Что будет разрешено

Как сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, с 10 июня в Украине вводятся следующие смягчения:

возобновляют работу базы отдыха и санатории, за исключением детских лагерей;

будет разрешено проведение массовых культурно-художественных мероприятий с ограничением не больше одного человека на 5 квадратных метров.

Стоит отметить, что в Украине действует адаптивный карантин и только те регионы, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим показателям относительно инфицирования коронавирусом, могут переходить на следующий этап ослаблений.

Какие области не готовы к ослаблению

В Украине по состоянию на 9 июня семь областей и Киев не были готовы к смягчению карантинных ограничений. Согласно критериям Министерства здравоохранения, это Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая области.

Где могут ужесточить карантин

Тем временем в Украине эпидемия коронавируса не прекращается, хотя количество новых инфицированных уменьшается. За сутки 8 июня в Украине зафиксировали меньшее число новых случаев коронавируса, чем в предыдущие дни, – 394. Всего в Украине опасную болезнь подхватили 27 856 человек, 810(+13) человек умерло, 12 412(+217) выздоровело. Карантин могут ужесточить в тех областях, где эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться.

Что такое адаптивный карантин

Напомним, что главными критериями для ослабления ограничений при адаптивном карантине определены:

инцидентность – количество случаев коронавирусной болезни на сто тысяч населения;

заполненность коек в медучреждениях, которые отведены для лечения больных;

показатель тестирования на сто тысяч населения.

Как сообщал “источник”, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине разрешат отдых на пляжах, несмотря на пандемию коронавируса.