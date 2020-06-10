День ангела Дмитрия: красивые подравления в картинках, стихах и прозе

В среду, 10 июня, отмечают День ангела Дмитрия.
“источник” собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе, которые вы можете отправить своим родственникам, коллегам и друзьям.
Дмитрий (Димитрий) переводится с древнегреческого как “плод земной”. Это имя происходит от слова “Деметриос”, что означает “посвященный богине Деметре” – покровительнице земледелия и плодородия.
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День наполнен радостью,
Птиц веселым пением,
Принимай-ка, Дмитрий
Наши поздравления.
Будь здоровым, словно дуб
И как Крез богатым,
Чтоб успеху и удаче
Стал ты младшим братом.
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Дима, с именинами тебя!
Наш сынок любимый.
Поздравляем мы любя,
И желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!
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Так много праздников прекрасных,
Но именины лучше всех!
Деньков желаю Диме ясных,
Чтобы звучал повсюду смех!
Больших побед и шуток добрых,
И замечательных друзей.
И перемен хороших скорых,
И жить чтоб стало веселей!
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Добрый праздник – именины,
Ты сегодня отмечаешь.
Я тебе желаю, Дима,
То, что сам себе желаешь.
Пусть, любимый, улыбнётся
Широко тебе удача.
И судьбой преподнесётся
Лишь хорошее впридачу.
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Я тебе желаю, Дима:
Пусть проходят беды мимо,
Пролетают без оглядки
Грусть, печаль и непонятки,
Едут пусть без остановки
Лень и лживые уловки,
Депресняк пусть не достанет,
Зависть в дверь стучать не станет,
Не заходит горе в гости
И не будет в жизни злости!
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Димуля, пусть невидимые крылья поднимают тебя на ноги в любой ситуации, а внутренний компас подсказывает верную дорогу по жизни!
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Дорогой Дима, поздравляю тебя и хочу пожелать всегда оставаться весёлым и бодрым, сильным и храбрым. Пусть в твоей жизни всегда хватает оптимизма и удачи, пусть для тебя будут открыты все двери к счастью, успеху и благополучию. Здоровья тебе, Дима, постоянного комфорта и любви.
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Поздравляю тебя, Дима, с твоим чудесным праздником, с именинами. Желаю счастья в жизни и успехов в деятельности, достатка в доме и яркого света в душе, искренней любви в сердце и неимоверной бодрости в теле, интересных идей в голове и крепкого здоровья.
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Дмитрий, поздравляю с именинами и желаю, чтобы твой ангел-хранитель не изменял своему хорошему вкусу и продолжал радовать тебя и окружающих.
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Дорогой Димочка! Поздравляю тебя с именинами — Днем ангела твоего. Говорят: «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Я желаю, чтобы твое имя помогало тебе в творческом формировании и в достижении целей, и чтобы твой жизненный путь был длинным и счастливым!
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Дмитрий, поздравляю с именинами! Пусть твой небесный охранник будет всегда с тобой рядом и в минуты радости, и в минуты грусти. Когда ты упадешь, он поднимет, когда ты заплачешь — утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.
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Димочка, с именинами тебя! Пусть будет красочным и добрым мир вокруг, пусть будут рядом дорогие сердцу и надежные люди, пусть душа твоя всегда стремится к счастью и высоким целям, пусть сердце любит и наполняется вдохновением, пусть новый день приносит высокий успех и несомненную удачу!