День ангела Дмитрия: красивые подравления в картинках, стихах и прозе

В среду, 10 июня, отмечают День ангела Дмитрия.

“источник” собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе, которые вы можете отправить своим родственникам, коллегам и друзьям.

Дмитрий (Димитрий) переводится с древнегреческого как “плод земной”. Это имя происходит от слова “Деметриос”, что означает “посвященный богине Деметре” – покровительнице земледелия и плодородия.

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День наполнен радостью,

Птиц веселым пением,

Принимай-ка, Дмитрий

Наши поздравления.

Будь здоровым, словно дуб

И как Крез богатым,

Чтоб успеху и удаче

Стал ты младшим братом.

***

Дима, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

***

Так много праздников прекрасных,

Но именины лучше всех!

Деньков желаю Диме ясных,

Чтобы звучал повсюду смех!

Больших побед и шуток добрых,

И замечательных друзей.

И перемен хороших скорых,

И жить чтоб стало веселей!

***

Добрый праздник – именины,

Ты сегодня отмечаешь.

Я тебе желаю, Дима,

То, что сам себе желаешь.

Пусть, любимый, улыбнётся

Широко тебе удача.

И судьбой преподнесётся

Лишь хорошее впридачу.

***

Я тебе желаю, Дима:

Пусть проходят беды мимо,

Пролетают без оглядки

Грусть, печаль и непонятки,

Едут пусть без остановки

Лень и лживые уловки,

Депресняк пусть не достанет,

Зависть в дверь стучать не станет,

Не заходит горе в гости

И не будет в жизни злости!

***

Димуля, пусть невидимые крылья поднимают тебя на ноги в любой ситуации, а внутренний компас подсказывает верную дорогу по жизни!

***

Дорогой Дима, поздравляю тебя и хочу пожелать всегда оставаться весёлым и бодрым, сильным и храбрым. Пусть в твоей жизни всегда хватает оптимизма и удачи, пусть для тебя будут открыты все двери к счастью, успеху и благополучию. Здоровья тебе, Дима, постоянного комфорта и любви.

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Поздравляю тебя, Дима, с твоим чудесным праздником, с именинами. Желаю счастья в жизни и успехов в деятельности, достатка в доме и яркого света в душе, искренней любви в сердце и неимоверной бодрости в теле, интересных идей в голове и крепкого здоровья.

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Дмитрий, поздравляю с именинами и желаю, чтобы твой ангел-хранитель не изменял своему хорошему вкусу и продолжал радовать тебя и окружающих.

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Дорогой Димочка! Поздравляю тебя с именинами — Днем ангела твоего. Говорят: «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Я желаю, чтобы твое имя помогало тебе в творческом формировании и в достижении целей, и чтобы твой жизненный путь был длинным и счастливым!

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Дмитрий, поздравляю с именинами! Пусть твой небесный охранник будет всегда с тобой рядом и в минуты радости, и в минуты грусти. Когда ты упадешь, он поднимет, когда ты заплачешь — утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.

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Димочка, с именинами тебя! Пусть будет красочным и добрым мир вокруг, пусть будут рядом дорогие сердцу и надежные люди, пусть душа твоя всегда стремится к счастью и высоким целям, пусть сердце любит и наполняется вдохновением, пусть новый день приносит высокий успех и несомненную удачу!