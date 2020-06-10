В Одессе рухнул жилой дом, десятки людей спасали из-под завалов: первые подробности и фото

В среду, 10 июня, в Одессе рухнул жилой дом на Французском бульваре, десятки людей спасали из-под завалов.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

“25 человек выведены из под завалов. Сильный запах газа. Жертв на этот момент нет. На месте работают спасатели и полиция”, – отметил он.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, обвал произошел в 03:09, рухнула часть здания четырехэтажного жилого дома 1912 года постройки на 10 квартир.

В результате ЧП пострадали четыре квартиры, работы по разбору строительных конструкций не проводятся в связи с наличием в воздухе запаха газа – повреждена газовая труба.