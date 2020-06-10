Избивал жену и пугал соседей: всплыли жуткие подробности взрыва в квартире депутата под Днепром, видео

Появились новые подробности взрыва в жилом доме в Новомосковске Днепропетровской области. Выяснилось, что пострадавший владелец квартиры решил совершить таким образом суицид.

Как сообщает “источник”, об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам местных жителей, владелец квартиры был для них сплошным мучением. Также он неоднократно избивал свою жену и детей.

“Этот человек неадекватный. Мы последние два года просто мучились с этим соседом, он бил свою жену, дети были напуганы. Мы вызвали полицию. Он тут угрожал, что откроет газ, отключили газ. Мы с того момента на пороховой бочке”, – говорит соседка Людмила Степаненко.

Тем временем в полиции говорят, что перед попыткой суицида мужчина отправил сообщение знакомым.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. У него поражены около ста процентов поверхности тела, он получил ожог дыхательных путей

Это была попытка самоубийства, – считают в полиции. Перед трагедией мужчина отправил сообщение знакомым.

“Там были соответствующие сведения, которые дали нам основания считать, что это попытка самоубийства. По предварительным выводам экспертов, взрыв произошел в результате утечки газа”, – говорит пресс-секретарь ГУ Нацполіції Днепропетровской области Анна Старчевская.

Как сообщал “источник”, ранее в городе Каменское Днепропетровской области прогремел мощный взрыв в квартире.