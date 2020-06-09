Поссорилась перед смертью: появились данные про возлюбленного украинки, погибшей в Таиланде

Полиция в Таиланде допросила бойфренда известной журналистки из Днепра Ольги Фроловой, которую нашли мертвой на острове Самуи. Он оказался британским гражданином, с которым украинка поссорилась перед исчезновением.

Об этом сообщает издание The Sun.

47-летний британец Филип Армстронг работает инструктором тренажерного зала и имел близкие отношения с Ольгой Фроловой. Однако, он утверждает, что ему неизвестно, что произошло с женщиной после того, как она пропала 25 мая.

”Я не знаю, куда Ольга ушла после исчезновения. Об этом неизвестно ни мне, ни ее мужу”, – цитирует издание слова бойфренда.

В издании Daily Mail утверждают, что в день исчезновения Ольга Фролова поссорилась с Армстронгом, которого полиция допрашивала по подозрению в совершении убийства.В таиландской полиции сообщили, что украинка страдала на биполярное расстройство и была подвержена вспышкам гнева.

Местные издания уточняют, что перед смертью у Ольги Фроловой фактически не осталось денег. Ей пришлось оставить арендованный мотоцикл и дальше передвигаться пешком. Сообщается также, что женщине пришлось оставить свой паспорт в магазине, а потом продать мобильный телефон, чтобы оплатить счет.

Как сообщал “источник”, ранее полиция в Таиланде заявила, что известную журналистку из Днепра Ольгу Фролову, которую нашли мертвой на острове Самуи, зафиксировали камеры наблюдения незадолго до смерти.