В Украине с 10 июня разрешат концерты и спектакли: названы условия проведения

Со среды, 10 июня, в Украине в рамках смягчения карантина, введенного из-за коронавируса, отроются театры, разрешат посещение спектаклей и концертов.

Об этом говорится в соответствующем постановлении главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Чтобы не допустить скопления людей, запрещается создавать так называемые фан-зоны, а места должны быть только сидящими на расстоянии 1,5 метра. За столиками – не более 4 человек (без учета детей до 14 лет), в залах со стационарным размещением – со свободными местами рядом, спереди и сзади (шахматное размещение).

Если концерт или другое мероприятие происходит под открытым небом, организатор обязан оградить территорию. Во избежание очередей Минздрав рекомендует увеличить количество пунктов пропуска, а контроль за входящими билетами проводить бесконтактным способом.

При проведении мероприятий в помещениях, посетители должны находиться обязательно в масках.

Обязательное ношение масок также касается работников и организаторов заведения.

На мероприятии посетителей не должно быть больше, чем один человек на 5 квадратных метров общей площади помещения, или огороженной территории.

Кроме того, должны соблюдаться следующие обязательные условия

всем работникам организаторы должны мерить температуру;

посетителей обязаны обеспечить достаточным количеством антисептиков;

обязательным является размещение информационных материалов по профилактике коронавируса;

организаторы нанести разметку для соблюдения дистанции 1,5 метра между посетителями.

Стоит отметить, что спектакли и концерты разрешат не во всех областях, а только в тех, которые соответствуют критериям адаптивного карантина. При этом, кинотеатры в Украине и в дальнейшем будут закрытыми.

Как сообщал “источник”, в Украине вводят обязательное тестирование на коронавирус.