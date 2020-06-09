На Донбассе ликвидировали наемника из России по кличке “Старый”: фото “груза 200”

В сети появились фото российского наемника Анатолий Демина, который приехал из города Самара (Российская Федерация) воевать против Украины и погиб на Донбассе.

О гибели боевика по кличке “Старый” в Twitter сообщил пользователь с ником Necro Mancer.

Судя по опубликованным данным, 41-летний Анатолий Васильевич Демин, уроженец Новосибирской области, который проживал в Самаре, погиб 18 мая этого года. “Старый” был механиком-водителем в подразделении боевиков “Октава”.

Как сообщил блогер, обстоятельства его гибели требуют уточнения.

Как сообщал “источник”, ранее на Донбассе ряды “двухсотых” пополнил предатель Украины – боевик Станислав Чередник по прозвищу “Тэт”. Он принимал активное участие в боях за Донецкий аэропорт (ДАП).