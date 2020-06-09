Суд вынес решение по Ефремову, устроившему смертельное ДТП

Суд отправил актера Михаила Ефремова, который устроил аварию в понедельник, 8 июня в Москве, под домашний арест.

Об этом сообщает Интерфакс.

По мнению суда, актер сможет оказать давление на потерпевших. Поэтому ближайшие два месяца – до 9 августа – актер проведет под домашним арестом.

Сам актер согласился с мерой пресечения.

“Все это чудовищно произошло. Не возражаю против домашнего ареста”, – сказал Ефремов.

Напомним, вечером 8 июня Ефремов, будучи пьяным, устроил аварию в центре Москвы, в результате чего второй водитель вскоре скончался в больнице из-за потери крови.

Как сообщал “источник”, ранее супруга актера призналась, что Ефремов постоянно пил, причем собутыльников супруга она боялась.

Также в крови у Ефремова были обнаружены наркотики и алкоголь.

Кроме того, Ефремов сделал первое заявление после жуткого ДТП в Москве.