Суд вынес решение по Ефремову, устроившему смертельное ДТП

Суд отправил актера Михаила Ефремова, который устроил аварию в понедельник, 8 июня в Москве, под домашний арест.
Об этом сообщает Интерфакс.
По мнению суда, актер сможет оказать давление на потерпевших. Поэтому ближайшие два месяца – до 9 августа – актер проведет под домашним арестом.
Сам актер согласился с мерой пресечения.
“Все это чудовищно произошло. Не возражаю против домашнего ареста”, – сказал Ефремов.
Напомним, вечером 8 июня Ефремов, будучи пьяным, устроил аварию в центре Москвы, в результате чего второй водитель вскоре скончался в больнице из-за потери крови.
Как сообщал “источник”, ранее супруга актера призналась, что Ефремов постоянно пил, причем собутыльников супруга она боялась.
Также в крови у Ефремова были обнаружены наркотики и алкоголь.
Кроме того, Ефремов сделал первое заявление после жуткого ДТП в Москве.