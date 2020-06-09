В России выпал гигантский град, разбив десятки машин: фото и видео стихии

Вечером во вторник, 9 июня, на окраине российского города Санкт-Петербурга стихия нанесла ущерб десяткам автомобилей.
Фото и видео мощного града опубликованы в соцсетях и на видеохостинге Youtube.
Град был такой сильный, что от него побелела земля, словно укрытая снегом.
“Это поселок Ленсоветовский, окраина Санкт-Петербурга. Только что здесь прошел град размером с куриное яйцо, десятки автомобилей разбиты стихией”, – подписаны опубликованные снимки.
Напомним, ранее на российском Кузбассе прошел мощный ураган с градом, размер которого достигал куриного яйца.
Как сообщал “источник”, в Сербии также зафиксировали сильный шторм с градом, от которого больше всего пострадали жители южных и западных районов страны.