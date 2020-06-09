Новый участник переговоров по Донбассу назвал свою главную цель

Представители переселенцев из оккупированных территорий на переговорах трехсторонной контактной группы в Минске будут доказывать Западу и всему миру, что Донбасс – это не ДНР и ЛНР.

Такую позицию высказал в интервью “источнику” один из участников переговоров, журналист и блогер Денис Казанский.

“Главный месседж, который мы можем заявить Западу и всему миру на площадке ТКГ, что Донбасс – это не ДНР и ЛНР. Есть большое количество людей, которые изначально не поддерживали боевиков. И мы с самого начала считаем, что они не являются легитимными и не имеют права разговаривать от имени Донбасса”, – заявил он.

По словам журналиста, который вынуждено покинул оккупированные территории Донбасса, проблема заключается в том, что Россия по-своему трактует Минские соглашения.

“Обычно речь идет о разведении войск, но они отказываются обсуждать этот вопрос. Хотя прописано, что сначала разводятся войска, а затем решаются политические вопросы. Зато в ОРДЛО не хотят обсуждать разведение войск, они недавно заявляли, что планируют идти в наступление и призывают к войне”, – сказал Денис Казанский.

Также он выразил надежду, что участие представителей переселенцев в переговорах ускорит процесс реинтеграции отдельных районов.

“Те представители, которых предоставила Москва, являются недоговороспособными. Сейчас появились мы и, возможно, эта история пойдет быстрее”, – заметил он.

Подробнее о переговоры рабочей группы в Минске, в которых впервые приняли участие представители переселенцев из оккупированных территорий, читайте в материале “источника”: Никакого прямого диалога с Донецком и Луганском у нас не будет – Казанский и Гармаш