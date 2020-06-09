Угрожали пистолетом: известный футболист подвергся вооруженному ограблению в Италии

Испанский полузащитник “Милана” Самуэль Кастильехо рассказал, что его ограбили в Италии, угрожая пистолетом.

Об этом он сообщил в сториз своей страницы в Instagram.

“В Милане все в порядке? Двое парней ограбили меня, направив пистолет мне в лицо”, – написал Кастильехо.

По данным Milan News, ограбление произошло, когда футболист находился за рулем своего автомобиля. У него забрали дорогие часы.

“Милан” купил Кастильехо в 2018 году у “Вильярреала” за 21 миллион евро. В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в Африке преступники совершили ограбление, используя маски с лицом Мохамеда Салаха.