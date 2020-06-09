Это уже теракт, а не война: сети бурно обсуждают подрыв бойцов НГУ в Авдеевке

Подрыв автомобиля Национальной гвардии Украины “Спартан” на неустановленном взрывном устройстве в Авдеевке Донецкой области, в результате которого пострадало 10 военнослужащих, в сети считают диверсионным терактом.

Такое мнение, в частности, высказал на своей Facebook-странице журналист Юрий Бутусов.

“Можно утверждать, что это не случайный наезд на свою старую мину – а целенаправленная диверсия. Это одна из самых часто используемых дорог, ведущих в Авдеевку, недалеко от передовой, этим проселком ездят очень многие, и военные, гражданские, и волонтеры. И днем и ночью. Взрыв произошел на самой окраине – место взрыва видно с верхних этажей ближайших домов”, – написал он.

По мнению журналиста, диверсионная группа российских наемников могла проникнуть в предместье Авдеевки и установить мину прямо в колее. Не исключено, что к теракту могли быть причастны и местные жители.

Пользователи соцсети в большинстве разделяют это предположение.

“В Авдеевке возле Дворца культуры. Это уже теракт, а не война”, – пишут в комментариях.

Как сообщал “источник”, ранее в сети было опубликовано фото грузовика ВСУ, подорванного боевиками на Донбассе.