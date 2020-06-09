Украинский тренер возглавит известный европейский футбольный клуб

Украинец Сергей Ребров станет новым главным тренером турецкого “Фенербахче”.

Об этом сообщает Turkiye Gazetesi.

Ребров уже уведомил руководство венгерского “Ференцвароша”, в котором он сейчас работает, что покинет клуб по окончании текущего сезона. Также отмечается, что украинец дал согласие на то, чтобы возглавить “Фенербахче”, и находится в постоянном контакте с своим новым клубом.

Тренерскую карьеру Ребров начал в “Динамо”. За три года с киевлянами он выиграл пять трофеев. После этого он тренировал “Аль-Ахли” из Саудовской Аравии, из которого и ушел в “Ференцварош”. Венгерский клуб под руководством украинца выиграл чемпионат в прошлом сезоне и уверенно лидирует в нынешнем розыгрыше первенства страны.

Ранее “источник” сообщал, что Ребров рассматривался кандидатом на должность наставника “Динамо”.