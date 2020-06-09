Зеленский внес в Раду закон о всеукраинском референдуме: первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июня внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о народовластии через всеукраинский референдум.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

При этом закон определен президентом как неотложный. Текст законопроекта и сопроводительные к нему документы пока отсутствуют.

Ранее “источник” разбирался почему у Зеленского вдруг вспомнили о мнении народа, и почему в законе о референдуме может “всплыть” крайне опасная норма, касающаяся будущего Крыма и Донбасса.

Также сообщалось, что во время визита в Хмельницкий президент Украины Владимир Зеленский озвучил инициативу по созданию закона, который будет регулировать институт первой леди в стране.