Это было убийство: родные погибшего в ДТП с Ефремовым требуют жесткого наказания для актера, видео

Родные погибшего в ДТП с известным актером Михаилом Ефремовым требуют жесткого наказания для артиста.

Как заявила вдова 58-летнего Сергея Захарова, который скончался в результате аварии, ее муж был “лучше всех”.

С женщиной удалось пообщаться, когда она прибыла в больницу для оформления документов.

По ее словам, Ефремов должен обязательно понести наказание за поступок.

В свою очередь дочь артиста Анна Мария отметила, что разочарована в действиях отца.

“В отце я разочарована. Покрывать и говорить, что он не виноват, глупо”, – отметила она.

Как известно, смертельная авария произошла в Москве 8 июня.

Напомним, что в результате травм, полученных в ДТП, которое устроил российский актер Михаил Ефремов, скончался 58-летний Сергей Захаров.