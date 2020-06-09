Уступает даже премьер: в Раде назвали главное условие для отставки Авакова

Отсутствие альтернативы заводит любые беседы о возможной смене главы МВД Арсена Авакова в тупик. При этом, по мнению некоторых нардепов из “Слуги народа”, по опыту, политической и психологической подкованности Авакову уступает даже премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “РБК-Украина”.

Арсен Аваков сумел продержаться в своем кресле уже в пятом правительстве. К его мнению премьер-министр зачастую прислушивается, уверяют источники издания. При этом попытки как прошлой, так и нынешней оппозиции отправить министра МВД в отставку каждый раз лишь подчеркивали “непотопляемость” Авакова.

В “Слуге народа” допускают, что последняя инициатива фракции “Голос” со сбором подписей за увольнение Авакова, как и ранее, не увенчается успехом. Его отставка возможна только в случае, если этого захочет президент. И то при условии, что Зеленский лично донесет это решение до членов фракции и представит на место главы МВД другую “равносильную ему кандидатуру”.

“По опыту, политической и психологической подкованности Авакову уступает даже сам премьер. Думаю, он и сам был бы рад от него избавиться. Но как только разговор заходит об отставке Авакова, сразу же возникает вопрос, а кто может заменить его во главе МВД“, – говорит источник из числа так называемой “малой фракции” СН.

Именно отсутствие альтернативы заводит любые беседы о возможной смене Авакова в тупик, признал другой влиятельный собеседник в монобольшинстве. Вместе с тем, Зеленский заверил фракцию, что министр не держится за свое кресло и уйдет сам, когда понадобится.

О том, почему не меняют скандального министра Авакова и как это может быть связано с приближающимися местными выборами, читайте в материале “источника”: Незаменимый Аваков: почему Зеленский опять спасает “вечного” министра.