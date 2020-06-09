Нежность и забота: беременная Джамала поделилась яркими фото с мужем и сыном

Певица Джамала, которая вот-вот станет мамой во второй раз, порадовала поклонников летними фото с мужем Бекиром и 2-летним сыном Эмиром Рахманом. “Лето. Нежность. Забота”, – подписала она серию снимков в Instagram.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фотосессию семейство устроило на природе под Киевом. Джамала в женственном цветочном платье и красной шляпке с улыбкой позирует в густой траве и наслаждается буяющей природой. На одном из фото маленький Эмир примеряет мамин головной убор, пока родители со смехом на него смотрят.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Поклонники 34-летней исполнительницы пришли в восторг от места съемки и теплых солнечных фотографий. “Природа – лучшая площадка для семейной съемки. Какие же вы красивые”, – пишут в комментариях. – “Семейный отдых удался на славу, очень красиво и трогательно”.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Ранее певица рассказала, что вторая беременность отличается от первой и проходит спокойнее. “Да, конечно, не буду отрицать, есть сложности: сложнейший первый триместр, токсикоз, последние месяцы длятся вечность, отсутствие сна и т.д. Но кто об этом потом вспомнит? Во второй раз тело, кажется, больше готово. Состояние кожи и волос улучшилось. Правда, иногда то сухость, то жирность кожи лица, но губы стали больше”, – рассказала Джамала.

Фото: instagram.com/jamalajaaa