Легендарный тренер “Шахтера” может возглавить “Динамо”

Самый успешный тренер в истории донецкого “Шахтера” Мирча Луческу может возглавить киевское “Динамо”.

Об этом заявил журналист Игорь Цыганик в эфире Youtube-канала Цыганик LIVE.

“Называются разные фамилии, в частности, Семин. Где-то в голове Суркис держит этот вариант, но таких кандидатур у него много. Но это ничего не значит. Я не исключаю, что Луческу является одним из кандидатов на пост главного тренера “Динамо”, также и Григорчук“, – сказал журналист.

В то же время Цыганик не исключил, что нынешний главный тренер киевлян Алексей Михайличенко вполне может остаться и продолжить работу с командой, если выведет ее в Лигу чемпионов.

Ранее “источник” сообщал, что тренер из Европы представил свой проект развития “Динамо”.