Дома не дождались дети: появились данные о водителе, погибшем в жутком ДТП с Ефремовым

В результате травм, полученных в ДТП, которое устроил российский актер Михаил Ефремов, скончался 58-летний Сергей Захаров. Дома у него остались жена, дочь, сын и пожилая мама.

Об этом сообщил Telegram-канал “Mash”.

Отмечается, что мужчина вместе с семьей проживал в Рязани, и ездил работать в Москву водителем-курьером.

Дело против Михаила Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии.

Telegram-канал “LIFE SHOT” опубликовал рассказ родственников о Сергее Захарове. По их словам, он был очень добрым человеком.

“Он был самым добрым человеком из всех, кого я знала“, – рассказала его родственница.

Она добавила, что кризис заставил Захарова искать заработки в Москве.

“Семья в Рязани живет. В кризис ему пришлось ехать в Москву и искать работу здесь. Сначала в охране, потом собирал стеллажи для магазинов, но это очень тяжелая физически работа, и в итоге он стал курьером, развозил продукты“, – рассказали родственники.

В последний раз они виделись с Захаровым в 7 июня, накануне страшной аварии.

Как сообщал “источник”, появились видео страшного ДТП с российским актером Михаилом Ефремовым, который 8 июня устроил пьяную аварию в центре Москвы.