Жена Ефремова назвала удивительную причину ДТП с участием мужа

Жена российского актера Михаила Ефремова Софья Кругликова выдвинула неожиданную версию смертельного ДТП, произошедшего с участием ее мужа в Москве 8 июня.

Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Кругликова рассказала полицейским, что узнала о случившемся от журналистов. Она предположила, что ее супруг мог выпить снотворное и “забыться” — где был и с кем пил.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ, в момент ДТП Михаил Ефремов находился в автомобиле один, пассажиров с ним не было.

В официальном сообщении МВД РФ говорится, что в связи со смертью пострадавшего в ДТП мужчины дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи 264 Уголовного кодекса РФ, которая предполагает до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал “источник”, ДТП с участием актера Ефремова произошло в Москве 8 июня.