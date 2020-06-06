Коронавирус продолжает убивать: статистика по Украине на 6 июня

В Украине уже третий день подряд число новых случаев COVID-19 превышает 500. В общем по стране число заболевших превысило 26 000.

По данным Центра общественного здоровья, за последние сутки зафиксировано 550 новых заболевших (сутками ранее – 553).

В течение суток, 5 июня, в Украине выздоровели 440 человек (сутками ранее – 330). Кроме того, 15 пациентов умерли (сутками ранее – 15).

Всего с начала эпидемии в Украине выявлено 26 513 зараженных, 11 812 человек выздоровели, 777 пациентов скончались.

Напомним, что в США завершили разработку вакцины от коронвируса. В ближайшее время она должна пройти все проверки.

Ранее “источник” сообщал, что коронавирус уже сейчас стал менее опасным, а связано это с тем, что значительная часть населения уже смогла победить его.