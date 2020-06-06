Клубничная Луна 2020: в Украине сделали фото необычного явления

В пятницу, 5 июня, в Украине можно было наблюдать так называемую Клубничную Луну. В сети появились фото этого явления.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Волынские новости”.

Клубничная Луна получила такое название благодаря ягодам, созревающим именно в этот период.

Особым это явление было и потому, что оно совпало с полутеневым лунным затмением, которое началось в 21:45 по киевскому времени, а завершилось в 00:04.

Полутеневые затмения достаточно сложно увидеть невооруженным глазом.

В ночь с 5 на 6 июня во время максимальной фазы затмения 57% диска Луны находилось в частичной тени Земли. Полутеневое лунное затмение можно было видеть как незначительное уменьшение яркости Луны.

Полутеневые затмения происходят, когда Луна попадает в тень Земли, то есть, когда Земля проходит между Луной и Солнцем, перекрывая его свет. Такое случается, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию в своем движении. Лунное затмение может наступить только в полнолуние.

Также в сети появилось фото Клубничной Луны, сделанное в Крыму.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появилась видеотрансляция лунного затмения 5 июня.