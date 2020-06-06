В США окончательно определился главный соперник Трампа на президентских выборах

Джозеф Байден смог заручиться достаточным числом голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах президента США, которые пройдут в ноябре.

Об этом сообщают американские СМИ.

Опрошенные журналистами эксперты отмечают, что по результатам первичных выборов, состоявшихся 2 июня в ряде американских штатов, у Байдена сейчас 1 993 голоса. При этом чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования на съезде претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 991 делегата.

Обработка бюллетеней после голосования 2 июня в некоторых штатах была завершена только 5 июня. По итогам обработки будут распределены голоса делегатов.

После того, как из предвыборной гонки демократов 8 апреля вышел сенатор Берни Сандерс, у Байдена практически не осталось соперников в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты. Однако необходимого числа голосов для выдвижения у Байдена пока не было.

Съезд Демократической партии США, на котором Байдена могут назвать кандидатом в президенты, состоится 17−20 августа.

Действующий президент США Дональд Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев.

Выборы президента США пройдут 3 ноября.

Как сообщал “источник”, ранее в Украине разгорелся скандал вокруг так называемых “пленок Деркача”. Речь идет об аудиозаписях переговоров людей, голоса которых очень похожи на голоса бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена.