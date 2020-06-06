Родительская суббота: как правильно провести этот день

Православная церковь 6 июня отмечает Троицкую родительскую субботу.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на mir24.tv.

В церковном календаре есть две родительские субботы (обе перед началом постов).

Первая отмечается за две недели до начала Великого поста, а вторая – так называемая Троицкая родительская суббота, отмечаемая накануне праздника Троицы перед началом Апостольского поста.

В этом году Троицкая суббота выпадает на 6 июня. Это день, когда нужно помянуть своих родителей, бабушек, дедушек и других родственников, а с ними и всех усопших.

Согласно церковной традиции, в пятидесятый день после воскрешения Христа на его учеников сошел Святой Дух, завершив тем самым создание церкви, призванной помочь спасению человека. Но поскольку спасение было обещано Христом не только живым, но и мертвым (поэтому церковь называет их не “умершими”, а “усопшими”, то есть способными проснуться), накануне праздника Троицы стали молиться за тех, кто оставил этот мир.

Хотя этот день и носит название “родительской” субботы, но вспоминать в молитвах стоит всех усопших православных.

В Троицкую родительскую субботу важнее прийти не на кладбище, а в храм, или помолиться дома.

Что можно и чего нельзя на Троицкую субботу

Службы, связанные с Троицкой субботой, начинаются вечером в пятницу с великой панихиды, а в субботу утром служат заупокойную Божественную литургию, в ходе которой поминают усопших православных.

Верующие во время этой панихиды как бы ходатайствуют за усопших и могут подавать записки об упокоении с именами усопших близких и вообще всех, чья посмертная судьба небезразлична молящемуся.

Еще одна традиция Троицкой родительской субботы – приношение в храм постных продуктов на общий стол, за которым после службы прихожане будут поминать усопших.

Самое важное в Троицкую субботу – это молитва обо всех усопших православных.

По словам священников, посещая кладбище в этот день, не нужно креститься на фотографии, монументы или памятники, если только на них не изображены православные кресты. Также не нужно оставлять на могиле рюмку с водкой, хлеб и любое угощение, употреблять возле могил алкоголь. Поминальную трапезу по своим умершим родным и близким лучше организовать дома, после посещения кладбища.

Подробнее о приметах, запретах и традициях родительской субботы читайте в материале “источника”: Родительская суббота 2020: приметы, запреты и традиции.