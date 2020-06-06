Журналистка телеканала Порошенко попала в серьезное ДТП в Киеве: фото и видео

В Киеве произошло ДТП, в котором пострадала журналистка “5 канала” Вероника Ухалкова.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “5 канал”.

ДТП произошло с участием пьяного водителя автомобиля Porsche Cayenne на пересечении улицы Иоанна Павла Второго и Тверского тупика.

Как рассказали свидетели, Вероника за рулем своего автомобиля ехала по улице Иоанна Павла Второго. В этот момент из Тверского тупика вылетел Porsche Cayenne на большой скорости, ударил авто, за рулем которого находилась Вероника. Пострадало и еще одно авто, проезжавшее мимо.

“Была тянучка легкая, и он вылетел, ударил Mitsubishi. Он не тормозил. Уже дальше Mitsubishi отбросило на нашу машину. Далее он уехал, не думал останавливаться. Начал предлагать без полиции решить“, – сказал пострадавший Сергей.

Брат журналистки Вероники Ухалковой сообщил, что она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве автомобиль на высокой скорости влетел в киоск и снес его.