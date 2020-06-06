Жара до +28 и грозы: прогноз погоды в Украине на 6 июня

В субботу, 6 июня, в Украину придет долгожданное потепление – температура повысится местами до +28. Вместе с жарой, запад нашей страны накроют грозы.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Украинского гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют, что 6 июня теплее всего будет на юге, на востоке и в центральных областях страны – 26-28 градусов днем, ночью столбики термометров опустятся до 12-14 тепла. Немного холоднее – днем 22-24 градуса, ночью 11-13 градусов тепла – ожидается в западном регионе. Ветер юго-западный порывистый на западе, юго – на остальной территории.

Дожди с грозами ожидаются в западных областях, Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории страны – без осадков.

Напомним, ранее синоптики рассказали о погоде на лето 2020 года. По их прогнозам, стабильной жары этим летом не будет.

Добавим, что на Троицу, 7 июня, в Украину придет настоящая жара – до +30 градусов.