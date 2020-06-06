В окружении буковых лесов: красочные фото и видео украинских Карпат с высоты птичьего полета

Живописный Ужоцкий перевал, который находится на границе Закарпатской и Львовской областей в украинских Карпатах на высоте 889 метров, показали на новом видео с высоты птичьего полета.

Невероятные кадры опубликовало издание Mukachevo.net.

Ужоцкий перевал расположен в Высоком Бескиде через Верховинский Водораздельный хребет Украинских Карпат. Он проходит на грани Галичины и Закарпатья (Турковского и Великоберезнянского районов).

Его называютсамой живописной горной транспортной магистралью Украины, а в начале прошлого века здесь проходила железная дорога, соединяющая Будапешт и Галичину.

С Ужоцкого перевала берет свое начало река Уж, название которой происходит из-за ее вида в форме ручья-змейки. Перевал расположен среди буковых лесов, находящихся на территории Ужанского национального парка.

Самое интересное, что здесь проходит главный европейский водораздел – линия, разделяющая бассейны европейских рек, одни из которых впадают в Атлантический океан и морей северной Атлантики, другие – к Средиземному морю и морей бассейна Средиземного моря (а также к Каспийскому морю).

Напомним, 4 июня в украинские Карпаты неожиданно пришла зима – там выпал снег.