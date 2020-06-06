Астрономы нашли “зеркальный” двойник Земли, на котором может быть жизнь

Ученые обнаружили “двойник” Земли – на планете под названием KOI-456.01 возможна жизнь. Система открытой экзопланеты зеркально отображает Землю и Солнце, поскольку ее орбита также вращается вокруг звезды, напоминающей наше светило.

Об этом сообщается в пресс-релизе Общества Макса Планка.

Ученые считают, что открытая планета – одна из нескольких, вращающихся вокруг звезды Кеплер-160, которая расположена от центра нашей галактики на удалении около трех тысяч световых лет. Она излучает свет в оптическом спектре, а не в инфракрасном свете, что считается значимым аспектом пригодности для жизни. Похожесть на Землю KOI-456.01, в том числе, обусловлена ее размером.

По словам одного из исследователей Рене Хеллер, она является сравнительно большой по отношению ко многим другим планетам, рассматриваемым как потенциально обитаемые”.

“Сочетание такого размера планеты – меньшего, чем две Земли, и центральной звезды солнечного типа обеспечивает ей такую особенность и “узнаваемость“, – объяснил ученый.

Напомним, международная команда ученых заявила о том, что возле Проксимы Центавра, ближайшей к Солнцу звезды, есть землеподобная планета.

К слову, расположенный в Чили радиотелескоп ALMA обнаружил самую далекую галактику, возникшую на достаточно раннем этапе существования Вселенной.