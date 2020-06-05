Привязали к батарее и пытали: в России произошел дикий случай с бизнесменом

В Иркутске злоумышленники похитили бизнесмена, который занимался торговлей медицинских масок, а затем, приковав к батарее, избивали и пытали до тех пор, пока несчастный не выполнил все требования преступников.

Об этом сообщает издание Baikal-daily.ru со ссылкой на данные местной полиции.

Как выяснили правоохранители, 49-летний мужчина, зная, что его знакомый отправил большую партию медицинских защитных масок в Ивановскую область, применил к нему насилие и удерживал в плену.

Мужчина привязал бизнесмена к батарее в его квартире, бил и угрожал ему ножом до тех пор, пока тот не выполнил условия. Требования заключались в изменении адреса поставки груза с медицинскими масками на сумму более 31 млн рублей. Затем, когда товар прибыл в указанное место, сообщники похитили груз и перевезли в Москву для продажи.

– Когда предприниматель освободился, сразу же заявил о преступлении в правоохранительные органы. По горячим следам подозреваемого задержали. В ходе обысков на оптовой базе в Москве сотрудниками полиции и Следственного комитета РФ была обнаружена и изъята часть украденных масок. Более половины товара уже успели реализовать. Сейчас имущество предпринимателя доставили в Иркутск, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Следователи обвинили 49-летнего мужчине в незаконном лишении свободы бизнесмена и в разбое с применением насилия. Кроме того, проверяется причастность обвиняемого к совершению преступлений в других регионах. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Киеве задержали банду полицейских, которые для улучшения показателей в своей деятельности заставляли граждан совершать преступления (кражи, сбывать наркотические средства, оружие и др.), осуществляя психологическое давление и насилие.