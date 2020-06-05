Настоящий “монстр”: украинский рыбак показал на видео, как вытащил огромную щуку

На Закарпатье рыбак выловил в реке Тиса огромную щуку весом в 5 кг.

О своем “трофее” он рассказал в видео, которое выложил в Youtube, а также поделился подробностями “охоты”.

“Рыбалка на щуку очень азартная и интересная в плане экспериментов с приманками. Ловля щуки у нас на Тисе является специфической потому, что река горная. Но поймал рыбу на 5,344 кг – шикарная щука. Это мой личный трофей!”, – рассказал рыбак.

Отметим, что щука может достигать в длину более 1,5 метра, ее максимальный вес – 35 кг. Средний вес равен 8 кг.

Для горной местности щуки такого размера являются редкостью.

Напомним, недавно канадские ученые обнаружили странную рыбу с “руками”.

К слову, ранее в Соединенных Штатах Америки рыбалка Джейсон Бойлл на удочку выловил огромную рибу- “монстра” весом 159 килограммов.