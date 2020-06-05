Автофиксация нарушений ПДД в деле: как вручают постановления нарушителям, видео

В пятницу, 5 июня, правоохранители вместе с почтальонами “Укрпочты” лично вручили первые постановления о превышении допустимого скоростного режима двум правонарушителям в Киеве.

Об этом написал в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко

В первом случае водитель проехал со скоростью 102 километра в час, при разрешённой 50 км/ч., во втором – скорость составила 129 км/ч.

По указанным адресам регистрации проживали их родственники, которые и расписались о получении писем-уведомлений об административном правонарушении.

Во втором случае, оказалось, что нарушитель, которому позвонил его брат, уже знал о том, что превысил скорость, проверив себя на сайте и даже успел, с его слов, заплатить штраф.

Ранее “источник” сообщал, что 1 июня в Украине в рамках начала работы систем видеофиксации нарушений ПДД выявили “лидеров”. В целом же за первые сутки работы выявлены тысячи нарушителей.