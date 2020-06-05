Никого не пропускают: боевики устроили жесткий контроль на пунктах пропуска на Донбассе

Пророссийские боевики на Донбассе никого не пропускают на подконтрольную украинскому правительству территорию, в том числе не пускают представителей международных организаций.

Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По словам Резникова, гуманитарные организации также обращаются за помощью к украинскому правительству с просьбой доставить грузы на оккупированные территории.

“Каждый день патрули ОБСЕ не могут попасть через КПВВ на оккупированные территории, потому что оккупационные режимы через все КПВВ в Донецкой и Луганской области не пропускают никого. Мы получаем много обращений, люди хотят попасть в Украину, но не могут, потому что их не пропускают оккупационные режимы”, – пояснил он.

При этом, как отметил Резников, украинская сторона полностью не прекращала пропуск через КПВВ и пропускает граждан по гуманитарной потребности.

Ранее “источник” сообщал, что в Украине продолжают постепенное смягчение карантина, и уже совсем скоро будут открыты первые контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения ООС.