Родительская суббота 2020: приметы, запреты и традиции

6 июня православные отмечают Родительскую субботу. В этот день принято молиться за тех, кого уже нет с нами, а также посещать церковь и делать добрые дела.

“источник” рассказывает о главных традициях и запретах этого дня.

Традиции Родительской субботы

В этот день принято писать записки с именами умерших, которых поминает священник. В храме важно вспомнить усопших у специального квадратного подсвечника – кануна.

Традиционно возле него стоит столик, куда следует положить что-то из продуктов.

Считается, что в этот день за своих родных можно помолиться и дома, но делать нужно это от чистого сердца.

Наши предки считали, что на Троицу души умерших временно возвращались к своим телам.

Поверья и приметы Родительской субботы

Люди верили, что на Троицкую субботу русалки выходят из реки и раскачиваются на ветвях деревьев. Чтобы от них защититься и не дать увлечь себя или своего суженого в воду на берегу жгли костры.

Считалось, что если в Троицкую субботу посеять ячмень и коноплю, то будет хороший урожай.

Если в этот день шел дождь – будет большой урожай грибов и ягод, а лето будет жаркое.

С Троицкой субботы три дня не метут, на четвертый – в доме убирают.

Что запрещено делать в Троицкую поминальную субботу

Поминать самоубийц и тех, кто не крещен в православной вере.

Пить алкогольные напитки рядом с могилами

Нежелательно оставлять на могилах еду

Поминать усопших злыми словами

Ранее “источник” сообщал, что в Одессе в поминальное воскресенье люди массово отправились на кладбища, несмотря на карантин.