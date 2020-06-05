Надели наручники и избили: в Тернополе трое “копов” били ногами мужчину, который их вызвал

В Тернополе трое полицейских избили местного жителя, предварительно надев на него наручники, им сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области.

В конце сентября 2019 года работники полиции прибыли на вызов в один из ресторанов Тернополя для проверки сообщения об избиении гражданина.

На месте происшествия правоохранители, без всяких на то оснований, применили к заявителю спецсредство наручники, после чего нанесли ему множественные удары руками и ногами по телу, причинив потерпевшему физическую боль и телесные повреждения.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Расследование продолжается.

Сообщено о подозрении трем работникам полиции по ч. 2 ст.365 УК Украины.

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