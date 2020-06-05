Готовимся на случай большого наступления: в Украине анонсировали масштабные военные учения

Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев сообщил, что командование сейчас проходит завершающий этап слаживания и планирует отработать все нюансы новой системы управления во время учений в конце лета – начале осени.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Укринформ”.

“Командование Объединенными силами – это тот орган, который будет осуществлять управление применения Вооруженных сил, другими составляющими сектора безопасности и обороны в случае масштабного вторжения в Украину или любых других локальных конфликтов. Сейчас командование Объединенных сил проходит завершающий этап слаживания, то есть подготовки к управлению. Мы выполняем отдельные локальные задачи и в конце лета – начале осени состоятся крупные учения, в ходе которых мы будем полным образом осуществлять управление соответствующими группировками войск”, – сказал Наев.

Он пояснил, что по завершении военных учений Командование Объединенных сил будет считаться таким, что готово к выполнению задач в полном объеме.

Наев не исключил, что в случае принятия соответствующего решения, Командование Объединенных сил ВСУ, возможно, получит функцию управления Операцией Объединенных сил на востоке Украины.

Ранее “источник” сообщал, что президент Владимир Зеленский назначил Сергея Наева командующим объединенных сил Вооруженных Сил Украины.