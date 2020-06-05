Под Днепром задержали опасного педофила-рецидивиста: фото

В Каменском Днепропетровской области задержали педофила, который изнасиловал двух девочек 11-ти и 12-ти лет.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, злоумышленник изнасиловал жертв еще 18 апреля.

Преступление мужчина совершил на территории балки в Южном районе города. Там он связал веревкой двух девочек и изнасиловал их.

В полиции уточняют, что педофил угрожал им ножом, а затем отобрал личные вещи жертв и скрылся.

“По приметам преступника был составлен фоторобот. Правоохранителям удалось выйти на след насильника. Им оказался 41-летний неоднократно судимый местный житель”, – сообщили в полиции.

Также отмечается, что задержанный ранее неоднократно был осужден за изнасилование, угрозу убийством, грабежи и разбои.

Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей об изнасиловании и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее “источник” сообщал, что в Киеве поймали 50-летнего педофила, который заманивал к себе девочек.