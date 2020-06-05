“Клубничная” луна: онлайн видео трансляция лунного затмения 5 июня

В Украине и в мире можно сейчас наблюдать “полутеневое лунное затмение”, оно началось в 20:45 по киевскому времени, и продлится более 3 часов.

Онлайн-видеотрансляция доступна на сайте “источника”.

Лунное затмение будет видно не только на всей территории Украины, но и в других странах Европы, Африки, Азии, а также в Австралии.

Максимальная фаза затмения наступит в 22:26 по Киеву когда Луна на 59 процентов погружена в тень Земли. Полная продолжительность затмения составляет 3 часа 18 минут и 13 секунд.

В отличие от полного затмения, при полутеневом просто уменьшается ее свечение, а в цвете появляются красно-коричневые тона. Самое большее, что можно будет увидеть — небольшое затенение на южной части Луны при максимальном затмении. Цвет Луны около середины затмения может стать похожим на цвет чайного настоя.

Этот тип лунного затмения может остаться незамеченным, если люди не смотрят на луну внимательно. Впрочем, телескоп обычно не требуется, чтобы увидеть это событие.

Напомним, ученые разгадали средневековую тайну, почему в 1100 году с небосвода пропала Луна.