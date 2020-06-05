Для фракции “Слуга народа” должна наступить ответственность за решения, которые они принимают, – Татьяна Плачкова

Члены президентской фракции “Слуга народа” должны нести ответственность за кадровые назначения в правительстве.

Такое заявление в эфире телеканала NewsOne сделала нардеп от “Оппозиционной платформы “За жизнь” Татьяна Плачкова.

“За 9 месяцев с начала работы ВР IX созыва – второе правительство, третий вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции, два прокурора, три центральных органа исполнительной власти, в которые объединили, а теперь пытаются разъединить необъединимое, попытки ввести должность вице-премьера по обороне и космической отрасли за неимением министерств промышленности и сельского хозяйства, вместо министров – и.о. в министерствах энергетики и образования, а также новый министр культуры и информационной политики, которого не воспринимает ни культурная, ни информационная среда”, – уточнила она.

По словам Плачковой, все назначения в правительстве сейчас в стране проводят без необходимых процедур.

“Кулуарные кадровые назначения без консультаций со всеми депутатскими фракциями и группами. И происходят они вверх тормашками – без предварительного заслушивания плана действий и понимания перспектив отраслей. Наконец для фракции “Слуга народа” должна наступить ответственность за решения, которые они принимают”, – добавила она.

Также политик выразила мнение, что все представители президентской фракции должны нести личную ответственность за такие назначения.

“Члены парламента, которые впервые в истории Украины составляют абсолютное монобольшинство в едином органе законодательной власти парламентско-президентской республики и массово давят за всю эту чехарду зеленую кнопку, должны отвечать за свои действия. И не коллективно, а лично”, – подытожила она.