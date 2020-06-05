Папа Римский заявил Зеленскому, что взял под контроль ситуацию с нацгвардейцем Маркивым: итоги переговоров

5 июня состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с Папой Римским Франциском.

Во время переговоров Франциск пообещал Зеленскому взять под личный контроль ситуацию с нацгвардейцем Виталием Маркивым, которого приговорили к тюремному сроку в Италии.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, также стороны бсудили ситуацию, вызванную пандемией COVID-19.

В ходе разговора Зеленский заявил Франциску о том, какая ситуация сейчас на Донбассе, а также попросил собеседника помочь с освобождением украинских пленных на Донбассе, в Крыму и России.

Папа Римский в ответ оценил попытки мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.

“Собеседники обсудили двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере. Договорились укрепить взаимодействие в вопросах здравоохранения и защиты окружающей среды и реализовать совместные инициативы в этом направлении. Президент подтвердил приглашение Папе Франциску осуществить визит в Украину”, – говорится в сообщении.

Как писал “источник”, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что заключенный в Италии на 24 года якобы за убийство Маркив должен вернуться в Украину.

Ранее, в ноябре 2019 года представители дипломатии Украины и Италии провели встречу, во время которой обсудили вопросы освобождения осужденного Маркива.