В Киеве начинают работу городские электрички: названа дата

С понедельника, 8 июня, в Киеве заработают городские электрички, они будут перевозить пассажиров с жилого массива Троещина до станции метро Почайна.

Об этом сообщает пресс-служба службы городских железнодорожных перевозок.

“Восстанавливается движение городских электропоездов по направлениям “Станция Троещина – станция Троещина-2 – станция Почайна” и в обратном: “Станция Почайна – станция Троещина-2 – станция Троещина”. Поезда будут курсировать в часы “пик”, а также по субботам и воскресеньям”, – говорится в сообщении.

Сообщается, что о восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электричек будет сообщено дополнительно.

Ранее “источник” сообщал, что несмотря на карантинные правила в киевских электричках много людей.

Напомним, компании “Укрзализныця” грозит гибель из-за огромные убытки , понесенные в период карантина.