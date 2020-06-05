Кличко отказал Порошенко и определился с партией на выборах

Мэр Киева Виталий Кличко отклонил предложения “Европейской солидарности”, которая выдвинула его кандидатуру на пост главы столицы на местных выборах 25 октября.

Об этом он написал в Facebook.

“Я почитал в СМИ заявление партии” Европейская солидарность” о готовности выдвинуть мою кандидатуру на должность мэра Киева. Хочу поблагодарить за такое предложение. Но отмечу, что я много лет является лидером политической силы “УДАР”, которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И буду выдвигаться в мэры от партии “УДАР Виталия Кличко”. А также поведу команду “УДАР” на местных выборах, в частности – в Киевсовет”, – написал он.

Нардеп Ирина Геращенко в Facebook отметила, что последние опросы общественного мнения свидетельствуют, что “Европейская Солидарность” лидирует среди политических партий в предпочтениях киевлян, а Виталий Кличко – среди претендентов на должность Киевского городского головы.

“Исходя из интересов киевлян и государства, “Европейская Солидарность” готова и в этот раз выдвинуть вас, Виталий Владимирович, кандидатом на должность Киевского городского головы. И готова видеть Вас во главе списка “Европейской солидарности” на выборах в Киевсовет”, – заявила Геращенко.

Подробнее о выборах мэра Киева читайте в материале “источника” – Бой за Киев: кто отправит Кличко в нокаут.