Рада должна завершить процесс создания Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, – Валентин Сердюк

В Украине крайне необходимо завершить процесс создания Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, который в данный момент зависит от инициативы Верховной Рады.

Как сообщает “источник”, об этом в интервью изданию “Голос” заявил доктор юридических наук, профессор Валентин Сердюк. По его словам, такой суд, в первую очередь, будет урегулировать споры, касающиеся авторских прав и патентов, торговых марок, а также недобросовестной конкуренции.

Ученый уверен, что создание суда послужит позитивным сигналом для иностранных инвесторов, которые ценят ясность и прозрачность законодательства.

“Надеюсь, депутаты Верховной Рады понимают это и не станут откладывать принятие законопроекта, в котором изложены концептуальные основы создания Высшей квалификационной комиссии Украины по новым правилам. Именно этой комиссии предстоит завершить конкурсный отбор судей для Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности”, – сказал Сердюк.

Валентин Сердюк – украинский юрист, ученый, доктор юридических наук, профессор. Соавтор концепции создания Висшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, разработанной в рамках Судебной реформы.