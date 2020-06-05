Готовы отправлять другим: Трамп заявил о прорыве в разработке вакцины от коронавиурса

В США завершили разработку вакцины от коронвируса. В ближайшее время она должна пройти все проверки.

Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, вскоре ее начнут испытывать на людях.

“Огромный успех достигнут в отношении вакцин. У нас есть более 2 млн вакцин, готовых к отправке в том случае, если они пройдут проверку на безопасность”, – сказал он.

Американский лидер отметил, что в данный момент вакцину в США разрабатывают восемь компаний.

“По сути мы готовы действовать в том, что касается вопросов транспортировки и логистики. В отношении лекарств у нас все замечательно”, – добавил он.

Ранее “источник” сообщал, что коронавирус уже сейчас стал менее опасным, а связано это с тем, что значительная часть населения уже смогла победить его.