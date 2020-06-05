На местных выборах украинцам дадут возможность проголосовать онлайн: как это будет происходить

На местных выборах, которые пройдут в Украине 25 октября, жители больших городов смогут протестировать онлайн-голосование.

Об этом сообщил в интервью LB.ua министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

“Мы готовим голосование на выборах в октябре, хотим запустить портал, где будет возможность проголосовать за своего кандидата. Но это будет не вместо голосования, а просто моделирование. То есть ты проголосовал на участке, а потом пошел домой и проголосовал онлайн. Мы хотим показать людям, как это будет выглядеть, как нужно будет регистрироваться, как можно изменить свой выбор в течение всего дня”, – пояснил министр.

По его словам, сначала нужно подготовить инфраструктуру и параллельно развивать цифровые навыки

Напомним, что 25 октября в Украине будут выбирать мэров городов и местные советы.

Ранее “источник” сообщал, что в четверг, 4 июня Верховная Рада 292 голосами поддержала в первом чтении проект закона об обновлении Избирательного кодекса.