Такого еще не было в истории: в “Слуге народа” сделали интригующее заявление по кандидату на выборы мэра Киева

Председатель фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия допускает выдвижение от партии в кандидаты на пост мэра Киева женщины.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

“Женщина, я считаю, должна возглавить столицу рано или поздно, потому что не было ни одного раза в истории женщины-мэра Киева… Я просто вам говорю, немного интриги, что это может быть женщина”, – сказал он.

По словам Арахамии, в партии много достойных женщин.

Отметим, что в “Слуге народа” планируют определиться с единым кандидатом от фракции на праймериз.

Напомним, что в воскресенье, 31 мая, сразу несколько нардепов устроили “парад” признаний, посвященный Дню Киева, и заявили, что собираются баллотироваться на пост мэра столицы.

Подробнее о выборах мэра Киева читайте в материале “источника” – Бой за Киев: кто отправит Кличко в нокаут.