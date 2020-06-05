Советник председателя Сумского облсовета предложил Зеленскому назначить его главой Киевской ОГА

Советник председателя Сумского областного совета и общественный деятель Игорь Гец обратился с письмом к президенту Владимиру Зеленскому, в котором предложил рассмотреть вопрос относительно назначения его главой Киевской областной государственной администрации.

Об этом Игорь Гец сообщил в Facebook.

“Последний год, живя в Киеве я вижу, как ситуация в городе и области приближается к катастрофической. Это связано прежде всего с тотальным нарушением законодательства со стороны органов местной власти в целом и Киевского ОГА в частности по реализации государственной региональной политики”, – говорится в письме.

В письме говорится о том, что сейчас в украинских судах рассматривается семь дел, в которых Игорь Гец судится с Киевской ОГА и Кабмину с требованием прекратить противоправную деятельность и действовать в соответствии с законами Украины по реализации государственной региональной политики. Но пока эти судебные дела будут рассматривать, Киевская область и ее населенные пункты и дальше будут оставаться без надлежащего социально-экономического и инфраструктурного развития и в некоторых случаях будут двигаться в направлении будущих коллапсов.

“Поэтому, я, услышав слова президента Владимира Зеленского о “кадровом голоде”, решил обратиться к нему с предложением, при назначении меня председателем Киевской областной государственной администрации. Уверен, что смогу на этой должности, как опытный специалист обеспечить качественное, достойное развитие Киевского региона, согласно законам Украины и потребностям жителей Киевщины”, – говорится в письме.

Напомним, 20 мая во время пресс-конференции президент Зеленский жаловался журналистам на кадровый голод. А 27 мая президент уволил Алексея Чернышева с должности председателя Киевской областной государственной администрации и назначил временно исполняющим обязанности Василия Володина.