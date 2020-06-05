В Киеве “на горячем” задержали группу воров-рецидивистов с Закарпатья: фото и подробности

В четверг, 4 июня, правоохранители в центре Киева задержали группу наглых воров из Закарпатья, которые обворовывали украинцев на улицах столицы.

Об этом сообщает “Киев Оперативный”.

Злоумышленников задержали на улице Бассейной в столице, находясь на пешеходном переходе они совершили кражу кошелька в котором находились денежные средства в сумме 2800 грн., банковские карточки и личные документы из рюкзака.

Задержали пятерых членов группы:

Горвата Руслана Викторовича, 1990 г.р., ранее судимый по ч.1,2 ст.185 УК Украины;

Пава Елену Юрьевну, 1995 г.р., ранее судимую по ч.1,2 ст.185 УК Украины;

Пава Лилию Юрьевну, 1998 г.р.

Пава Зита Юрьевну, 2001 г.р., ранее судимую по ч.1 ст.185 УК Украины;

Пава Роберта Робертовича, 1993 г.р., ранее судимый по ч.1 ст.185 УК Украины

Все они живут в городе Берегово Закарпатской области.

Задержанные передвигались по городу на автомобиле Chevrolet, под управлением водителя, у которого отсутствовало водительское удостоверение.

Как сообщал “источник”, 19 мая в стоматологической клинике по улице Ревуцкого в Киеве заметили наглого вора, который украл телефон у девушки-администратора.

Также ранее в Киеве жители дома задержали вора родом из России, который хотел обокрасть квартиры. Преступник 4 года назад уже попадался на краже в квартире. Оттуда он вынес ценные вещи. Но тюремного наказания мужчине удалось избежать.