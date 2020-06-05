Десятки ДТП парализовали движение в Киеве: карта пробок 5 июня

В Киеве по состоянию на вечер пятницы, 5 июня, образовались километровые пробки, из-за многочисленных аварий в столице, самая сложная ситуация сложилась в центре и на выезде из города.

Об этом сообщает “источник”.

Наблюдается пробка в районе улицы Саперно-Слободской при въезде на Южный мост. На Северном мосту в сторону левого берега движение транспорта практически парализовано, а на мосту Метро затруднен въезд со стороны Набережного шоссе.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте до станции метро “Черниговская”, улице Гната Хоткевича, Харьковском шоссе и проспекте Николая Бажана.

На правом берегу километровые пробки образовались возле станций метро “Дорогожичи”, “Сырец”,улице Набережно-Крещатицкая, улице Юрия Ильенко, проспекте Победы, улице Михаила Грушевского, бульваре Леси Украинки, улице Сечевых Стрельцов, бульваре Шевченко.

Полностью парализовало улицу Крещатик, Набережное шоссе, бульвар Дружбы народов, улицу Саперно-Слободскую, Новоконстантиновскую и проспект Степана Бандеры.

Также в столице фиксируется большое количество аварий. Сейчас в Киеве произошло около 25 дорожно-транспортных происшествий. Четыре из них на Броварском проспекте.

Ранее “источник” сообщал, что в Киеве автомобиль на высокой скорости влетел в киоск и снес его.