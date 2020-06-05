Нужно лечить: “минеру” моста Метро в Киеве изменили меру пресечения

Днепровский райсуд Киева изменил меру пресечения “минеру” моста Метро в Киеве Виталию Ткаленко.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, мужчину поместили в специализированное медицинское учреждение. Она добавила, что Ткаленко проявил склонность к суициду.

“В связи с его неадекватным поведением и склонностью к суициду было принято решение об изменении меры пресечения с содержания под стражей на помещение в специализированное медицинское учреждение в условиях, исключающих его опасное поведение. Сегодня ходатайство было внесено, рассмотрено судом и удовлетворено”, – сказала Максимец.

В специализированное медицинское учреждение его поместили минимум до 29 июля.

Напомним, что прокуратура Киева сообщила о подозрении мужчине, который 1 июня “заминировал” мост Метро в столице.