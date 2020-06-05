Зеленский провел “рекордные” переговоры с Меркель: о чем говорили

В пятницу, 5 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел одинадцатый телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, они обсудили вопросы Донбасса и немецко-украинские отношения.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

“Это был очень содержательный визит, который даст толчок Нормандскому формату”, – отметил Владимир Зеленский по итогам рабочего визита украинской делегации в Германию 2 июня.

Собеседники обратили внимание на необходимость последовательного и неуклонного выполнения причастными сторонами всех договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита лидеров государств в нормандском формате.

“Мы открыты, мы готовы к движению вперед. Чрезвычайно важным является обеспечение доступа Международного комитета Красного Креста на оккупированные территории для верификации удерживаемых лиц. Также важным является доступ СММ ОБСЕ для проведения мониторинга. Мы хотим определиться с новыми участками разведения. Эффективная имплементация договоренностей, достигнутых в прошлом году в Париже, должна открыть путь к проведению следующего саммита в Берлине”, – отметил Зеленский.

Также собеседники обсудили ряд вопросов украинско-немецкой двусторонней повестки дня, в частности сотрудничество стран в сфере противодействия пандемии COVID-19 и финансово-экономических отношений.

“Ангела Меркель – настоящий друг Украины. В телефонном разговоре мы подтвердили необходимость последовательной имплементации всех договоренностей, достигнутых на саммите “нормандской четверки” в Париже. Эффективное выполнение проложит путь к саммиту в Берлине“, – написал после разговора Зеленский в Twitter.

Лидеры двух государств обсудили вопросы восстановления мира на Донбассе и, в частности, итоги рабочего визита украинской делегации в Германию.

“Только что состоялся телефонный разговор Президента с Канцлером Германии Ангелой Меркель. Это уже одиннадцатый по счету разговор двух лидеров в течение первого года президентства В.Зеленского. Ни с каким другим главой иностранного государства руководитель немецкого правительства так часто не общалась”, – написал дипломат Андрей Мельник.

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